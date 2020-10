Kreuzung in Krefeld : Verkehrsunfall mit 15-Jähriger - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Krefeld Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag an der Kreuzung Mühlenfeld / Obergath mit einem 15-jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines silbernen Kleinwagens gegen 12.45 Uhr auf der Straße Mühlenfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Obergath bog er nach links in Richtung Gladbacher Straße ab. Im Kreuzungsbereich stieß er mit der 15-Jährigen zusammen, die mit ihrem Rad auf der Obergath in Richtung Kölner Straße unterwegs war. Das Mädchen blieb unverletzt. Es forderte sowohl eine Zeugin als auch den Fahrer des silbernen Kleinwagens auf, weiterzufahren und setzte seinen Weg ebenfalls fort. Als sich später herausstellte, dass das Fahrrad durch den Zusammenstoß einen größeren Schaden erlitten hatte, suchte die Jugendliche in Begleitung ihrer Mutter eine Polizeiwache auf. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer und der Zeugin.