Unfall in Krefeld : Auto mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen - Ostwall teilweise gesperrt

Der 28-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Am Montagmittag ist ein 28-Jähriger Autofahrer am Ostwall auf drei Autos aufgefahren. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Das berichtet eine Sprecherin der Polizei. Gegen 13.30 Uhr ist der 28-Jährige mit seinem Corsa auf eine Reihe wartender Autos aufgefahren. Sie standen an der roten Ampel in Richtung Nordwall. Auf gleicher Höhe hielt ein Linienbus, in dem sich 15 Fahrgäste befanden.

Der 28-Jährige prallte in einen Van und schob diesen auf zwei weitere Autos auf. Er selber schleuderte rechts an den Autos vorbei, stieß mit dem Bus zusammen und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

„In dem Bus waren 15 Personen, die alle unverletzt geblieben sind“, sagt die Sprecherin. Eine weitere Autofahrerin wurde leicht, der 28-Jährige schwer verletzt. Er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

„Es ist erheblicher Sachschaden entstanden“, berichtet die Sprecherin. Für Autofahrer ist der Ostwall aus Richtung Bahnhof zwischen Neue Linner Straße und Rheinstraße gesperrt. Zwischenzeitlich setzte auch der Bus und Bahnverkehr aus.