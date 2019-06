Vorfall in Fischeln : Unbekannter wirft Stein auf Straßenbahn

Vorfall in Fischeln

Krefeld Ein Mann warf einen sechs Zentimeter großen Stein gegen die Frontscheibe.

(oli) Am Freitag hat ein unbekannter Täter gegen 19.30 Uhr einen Stein auf die vorbeifahrende Straßenbahn geworfen. Die Straßenbahn der SWK war auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als in Höhe Sassenstraße eine männliche Person einen etwa sechs Zentimeter breiten Basaltstein aus einer Grünfläche entnahm und auf die Frontscheibe der Straßenbahn warf. Es wurde niemand verletzt, es entstand aber Sachschaden.Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: etwa 1,75 - 1,80 Meter groß groß sein, normale Statur, südländisches Aussehen, lichtes, dunkles Haar und mit einer beigen Hose und blauen T-Shirt bekleidet.