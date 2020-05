An der Kleiststraße in Krefeld : Unbekannte überfallen Mann in dessen Garage

Krefeld Ein 38 Jahre alter Mann ist am Sonntag bei einem Überfall in seiner eigenen Garage schwer verletzt worden. Der Mann hatte dort sein Auto geparkt, als drei Unbekannte über ihn herfielen und ihn ausraubten.

(oli) Drei maskierte Täter haben am Sonntag einen Mann in seiner Garage an der Kleiststraße überfallen und schwer verletzt. Gegen 17:30 Uhr hatte der 38 Jahre alte Krefelder das Tor zu seiner Garage geöffnet und parkte darin seinen Oldtimer. Als er ausstieg, riss ihn ein maskierter Mann zu Boden, schlug mehrfach mit der Faust in sein Gesicht und versuchte, ihn mit Kabelbinder und Klebeband zu fesseln. Das Opfer konnte sich gegen den Fesselversuch wehren, woraufhin zwei weitere maskierte Männer die Garage betraten und das Tor hinter sich verschlossen. Die drei Räuber schlugen und traten auf den am Boden liegenden Mann ein und forderten die Herausgabe von Geld. Als der Krefelder der Aufforderung nicht nachkam, entwendeten die Männer sein Mobiltelefon und die Geldbörse aus seinem Beutel. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Arndtstraße. Der schwerverletzte 38-Jährige suchte bei einem Nachbarn Hilfe. Dieser verständigte die Polizei. Das Opfer kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die drei Täter sind circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und von sportlicher Statur. Sie trugen schwarze Kleidung und Sportschuhe. Für Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.