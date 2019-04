Autohaus in Krefeld : Unbekannte stehlen Reifen von zehn Wagen

Autohaus in Krefeld

Krefeld Am Wochenende haben Unbekannte die Reifen von zehn Autos gestohlen. Diese waren auf dem Gelände eines Autohauses an der Gladbacher Straße geparkt.

Am Montagvormittag entdeckte ein Mitarbeiter den Schaden. Hinweise werden erbeten an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.