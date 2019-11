Vierter Fall in Krefeld : Unbekannte sprengen erneut einen Zigarettenautomaten

Vierter Fall in Krefeld

Krefeld Am Sonntagabend haben drei Täter erneut einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Gegen 18:40 Uhr hörten zwei Anwohner am Sonntag auf der Buchenstraße in Dießem/lehmheide einen lauten Knall. Sie sahen das Trio in Richtung Ispelsstraße flüchten und riefen die Polizei.