Schwertstraße in Krefeld : Unbekannte setzen Roller in Brand

Unbekannte setzen Roller in Brand

Schwertstraße in Krefeld

Krefeld Unbekannte haben am Sonntagabend einen Roller im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Schwertstraße angezündet. verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hörten gegen 20.35 Uhr mehrere Anwohner einen lauten Knall vom Hinterhof. Ein dort abgestellter Roller geriet in Brand. Das Feuer beschädigte zudem drei Fahrräder und die angrenzende Hauswand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Ermittlungen gehen Kriminalbeamte von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zur Schadenshöhe machten sie keine Angaben. Hinweise von Zeugen an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.