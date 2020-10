Vorfälle in Krefeld : Unbekannte schlitzen Lkw-Planen auf und entwenden 46 Staubsauger

Vorfälle in Krefeld

Krefeld Unbekannte haben an den Raststätte Geismühle West und Ost mehrere LKW-Planen aufgeschlitzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mittelt, meldeten die Fahrer gegen 6:20 Uhr die Beschädigungen an mindestens 13 Fahrzeugen auf der Raststätte Geismühle West. In keinem Fall wurde Ladung entwendet. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten nachsehen wollten, ob sich Ware im Laderaum befindet.

An der Raststätte Geismühle Ost wurde im Zeitraum von Mittwoch, 30. September, 18 Uhr, bis Donnerstag, 1. Oktober, 6 Uhr, eine weitere LKW-Plane zerschnitten. Aus diesem LKW wurden 46 Staubsauger entwendet.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.