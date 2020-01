Viktoriastraße in Krefeld : Unbekannte brechen in Wohnung ein

Unbekannte brechen in Wohnung ein

Viktoriastraße in Krefeld

Krefeld Im Zeitraum zwischen Samstag (18. Januar 2020), 12 Uhr, und Montag(20. Januar 2020), 10 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Hochparterre-Wohnung an der Viktoriastraße auf.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.