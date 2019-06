Zeugensuche in Krefeld : Unbekannte brechen in Jugendeinrichtung ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Sonntag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum an der Kneinstraße eingebrochen. Sie entwendeten Elektrogeräte und flohen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zeitraum zwischen 10.30 und 13.15 Uhr kletterten die Einbrecher über einen Zaun, hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Das teilt die Polizei mit. Sie entwendeten Elektrogeräte und entkamen anschließend unerkannt mitsamt der Beute.