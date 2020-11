Täter auf der Flucht : Geldautomat in Krefeld-Uerdingen gesprengt

Glasscherben liegen nach einer Sprengung durch Unbekannte vor einer Bankfiliale in Krefeld. Foto: dpa/Alex Forstreuter

Krefeld In der Fußgängerzone in Krefeld-Uerdingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden. Unklar ist, ob die Täter Beute gemacht haben.

Polizei und Feuerwehr waren nach der Sprengung um 3:30 Uhr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei Krefeld am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Es sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden.

Auf Bildern war zu sehen, dass durch die Sprengung auch Fensterscheiben der Bank zu Bruch gegangen waren. „Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Täter seien flüchtig.

(top/dpa)