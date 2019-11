Tödlicher Unfall in Krefeld : Fahrer war wahrscheinlich ein als vermisst gemeldeter 16-Jähriger

Krefeld Am Mittwochmorgen ist ein BMW-Fahrer bei einem Alleinunfall ums Leben gekommen. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 16-Jährigen aus Krefeld. Er war von seinen Eltern als vermisst gemeldet.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Autofahrer mit einem BMW auf der Kölner Straße in Richtung Innenstadt gefahren. An der Kreuzung Neuburgshof und Am Friedhof prallte der Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum. Der wahrscheinlich gestohlene BMW zerriss in zwei Teile. Der Fahrer war sofort tot.