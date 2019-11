Polizei sucht Hinweise : Zeugin findet in Krefeld einen angezündeten Igel

Zeugin findet in Krefeld einen angezündeten Igel

Eine Zeugin hat in Krefeld einen angezündeten Igel gefunden. (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Krefeld Am Freitagnachmittag hat eine Zeugin in Krefeld einen toten Igel gefunden. Offensichtlich hatte jemand das Tier auf ein Stück Alufolie gelegt und angezündet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das teilt die Polizei in Krefeld mit. Die Spaziergängerin hat das Tier gegen 15.15 Uhr in einem Grünstreifen entdeckt. Der Igel lag in der Nähe der Rembertstraße (Crönpark), ungefähr unter der dort kreuzenden Autobahn A57.