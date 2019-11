Fischeln : Täter rauben Handy eines 19-Jährigen

Krefeld Quartett schlug unvermittelt auf das Opfer ein.

(jon) In Fischeln haben am Samstagabend, 9. November, mehrere Männer einem Krefelder auf einem Parkplatz das Smartphone geraubt. Laut Polizei stand der 19-Jährige gegen 21.45 Uhr auf einem Parkplatz am Siemesdyk, um eine Zigarette zu rauchen, als aus einem Auto mindestens vier Männer stiegen. Nachdem ihn einer aus der Gruppe nach einem Feuerzeug fragte, schlugen die anderen unvermittelt auf ihn ein und raubten sein Handy. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Auto. Die Männer sollen Base-Caps und Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.