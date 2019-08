Feuer in Krefeld : Stoppelfeld brannte am Elfrather Feldweg

Feuer Stoppelfeld Vennikelstr. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Am Mittwoch entzündete sich am Elfrather Feldweg ein Feuer. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand bis in die Morgenstunden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 19 Uhr am Elfrather Feldweg ein Stoppelfeld in Brand geraten. Auf einer etwa 500 Quadratmeter großen Ablagefläche für Grünschnitt und Gehölz entzündete sich das Feuer, beim Eintreffen Feuerwehr hatte es sich auf eine Fläche von etwa 1500 Quadratmeter auf ein Stoppelfeld ausgebreitet. Die Anfahrt der Feuerwehr gestaltete sich aufgrund der beengten Wegverhältnisse schwierig. Die Löschwasserversorgung wurde auf einer Länge von 200 Metern aus dem Elfrather See hergestellt. Bis diese hergerichtet war, musste die Wasserversorgung mittels Großtanklöschfahrzeug erfolgen. Im Einsatz waren der Betreuungsdienst des DRK, die Einheiten der Löschgruppen Traar und Gellep-Stratum, der Löschzug Uerdingen und zwei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit 51 Einsatzkräften. Der Einsatz wurde um 1.15 Uhr beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Foto: Samla

(oli)