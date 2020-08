Spiegel an fünf Autos beschädigt

Grevenbroicher Straße in Krefeld

Krefeld Unbekannte haben auf der Grevenbroicher Straße an fünf geparkten Autos den linken Außenspiegel beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Halterin von einem der Fahrzeuge den Schaden am Sonntag, 16. August, um 13.45 Uhr und informierte die Leitstelle.

Hinweise von möglichen Zeugen an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.