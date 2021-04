Aktion von Banken in Krefeld : Spezialumschlag schützt 86-Jährigen vor Betrügern

Krefeld Ein spezieller Geldausgabeumschlag, der von vier Krefelder Banken ausgehändigt wird, hat am Freitag im Bezirk Cracau einen älteren Krefelder vor einem größeren Schaden durch unbekannte Betrüger bewahrt.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt der 86-Jährige seit Dezember 2020 immer wieder E-Mails, in denen ihm ein hoher Geldgewinn versprochen wurde. Die Bedingung sei, er müsse vorab kleinere Geldbeträge an angebliche wohltätige Organisationen überweisen. Dieser Aufforderung war der Mann im März 2021 nachgekommen und hat einen niedrigen vierstelligen Betrag überwiesen. Am Freitag hob der Senior einen höheren vierstelligen Betrag am Schalter seiner Bank ab. Mit dem Bargeld wurde dem Kunden zusätzlich der Geldausgabeumschlag ausgehändigt. Kostenpflichtiger Inhalt Die Informationen aus dem Umschlag sollen überwiegend Senioren vor dem letzten Schritt einer Geldübergabe an mögliche Betrüger schützen und vor den Tätern warnen.