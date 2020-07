Sechsstündige Einsatz in Krefeld : Sieben Festnahmen nach Drogenrazzia mit Hundertschaft

Sechsstündige Einsatz in Krefeld

Krefeld Am Mittwoch haben Beamte des Krefelder Kriminalkommissariats und einer Einsatzhundertschaft aus Duisburg im Drogenmilieu kontrolliert.

Gegen sieben Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten 15 Verkaufseinheiten Marihuana sicher. Bei einem 20-jährigen Syrer konfiszierten sie Geld in szenetypischer Stückelung. Die Polizei kündigte am Donenrstag an, Einsätze dieser Art regelmäßig zu wiederholen.