Sexueller Übergriff in Krefeld: Unbekannte greifen 19-Jährige an

Krefeld Zwei Männer überfallen eine 19-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen.

(oli) In der Nacht zu Freitag wurde eine junge Frau gegen 1.20 Uhr von zwei Unbekannten auf der Färberstraße sexuell genötigt. Unvermittelt hielten die Männer die Frau an den Armen fest. Als sie versuchten, ihr die Hose herunterzuziehen, konnte sich die 19-Jährige losreißen und unverletzt entkommen. Beide Männer folgten ihr nur wenige Meter. Sie entkamen unerkannt. Die junge Frau beschriebt die Männer wie folgt beschreiben: Beide etwa 1,80 m groß und von kräftiger Statur, bekleidet mit Kapuzenpullovern, die Kapuzen aufgezogen. Einer trug eine Winterjacke. Beide sprachen gebrochenes Deutsch. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de