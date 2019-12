Gericht in Krefeld : Sexueller Missbrauch von Kindern - 27-Jähriger muss in die Psychiatrie

Sexueller Missbrauch von Kindern - 27-Jähriger muss in die Psychiatrie

Gericht in Krefeld

Das Landgericht Krefeld hat einen 27-Jährigen unter anderem wegen Kindesmissbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Außerdem wird er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Mann hatte wiederholt Kontakt zu Minderjährigen im Internet gesucht und sie belästigt. Die Jugendstrafkammer sah die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Nötigung und Beleidigung sowie des Verbreitens kinderpornographischer Schriften als erwiesen an.