Krefeld: SEK muss wegen Ruhestörung anrücken

Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Krefeld eskaliert

Krefeld Ein Krefelder beschwert sich gegen vier Uhr morgens über laute Musik aus einer benachbarten Wohnung. So weit, so normal. Er ruft die Polizei. Später muss allerdings auch das SEK anrücken.

Der Einsatz der Polizei wegen nächtlicher Ruhestörung in der Krefelder Innenstadt ist am Sonntagmorgen eskaliert. Am Ende mussten Spezialeinsatzkräfte der Polizei für Ordnung sorgen, wie die Polizei mitteilt.