Hubschrauber in Krefeld : Spezialeinsatzkommando ermittelt in Krefeld

Spezialeinsatzkommando ermittelt in Krefeld

Hubschrauber in Krefeld

Krefeld Am Mittwochabend hat es einen SEK-Einsatz in Krefeld gegeben. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Es handelt sich um ein Ermittlungsverfahren, sagt eine Sprecherin der Polizei Duisburg.

Bei den Ermittlungen gehe es um das Thema „Wohnungseinbruch“. Die Kräfte waren unter anderem an der Gladbacherstraße, Scharfstraße und am Südwall unterwegs. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze.