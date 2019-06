Schwefelsäure ausgetreten : Verletzter bei Chemie-Unfall im Chempark in Krefeld

Verletzter bei Chemie-Unfall im Chempark in Krefeld

Krefeld Bei Arbeiten an einer Rohrleitung ist am Dienstag Schwefelsäure im Chempark ausgetreten. Ein Mitarbeiter wurde dabei schwerverletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Aus bisher unbekannter Ursache ist es im Chempark Krefeld-Uerdingen am Dienstag Vormittag gegen 11 Uhr bei Arbeiten an einer Rohrleitung zu einem Austritt von Schwefelsäure gekommen. Bei dem Ereignis wurde ein Mitarbeiter schwerverletzt. Er wurde im Chempark erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.