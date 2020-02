Polizei sucht Zeugen : Schülerin in der Krefelder Innenstadt sexuell belästigt

Schülerin in der Krefelder Innenstadt sexuell belästigt

Krefeld Am Dienstagnachmittag ist eine Schülerin von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das teilt die Polizei mit. Demnach ging die 14-Jährige gegen 15.40 von der Schule nach Hause. An der Dionysiusstraße/Prinz Ferdinand-Straße ist sie in schamverletzender Weise von einem Mann berührt worden. Der Unbekannte flüchtete.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.