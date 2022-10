Vorfall in Krefeld : Streit eskaliert im Straßenverkehr

Vorfall in Krefeld

Krefeld (RP) Ein Streit zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer ist am Samstagnachmittag eskaliert.

Laut Polizei waren ein 54-jähriger Radfahrer und ein 52-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr an der Kreuzung Blumentalstraße/Nassauerring in Streit geraten. Der 52-Jährige stieg aus seinem Auto und schlug auf den Radfahrer ein. Bevor er wieder in seinen Wagen stieg, trat er noch auf das Fahrrad.