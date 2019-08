In einer Shisha-Bar in Krefeld : Schaulustige behindern Rettungseinsatz

In einer Shisha-Bar in Krefeld

Krefeld In einer Shisha-Bar in Krefeld haben Schaulustige einen Rettungseinsatz behindert. Eine Frau hatte dort eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Eine 24-Jährige habe in der Nacht zu Samstag in einer Shisha-Bar in Krefeld eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, das teilte Polizei mit. Bei der Versorgung der Frau seien die Rettungskräfte erheblich durch mehrere Menschen gestört worden, die den Einsatz beobachteten. In welcher Weise die Schaulustigen die Rettungsarbeiten verzögerten, ist bislang unklar. In der Bar wurden der Polizei zufolge überhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt, das Lokal wurde geräumt. Die 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm wegen der Störung des Einsatzes eine Person vorübergehend fest, mehrere Beteiligte erhielten Strafanzeigen.