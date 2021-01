Vorfall in Krefeld : Rollerfahrer nach Unfall geflüchtet

Vorfall in Krefeld

Krefeld Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag in Krefeld gegen zwei geparkte Autos geprallt und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei fuhr der Rollerfahrer gegen 9.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Kempener Allee und stieß dabei gegen zwei geparkte Autos.Ermittlungen ergaben, dass der Roller zuvor an der Bückerfeldstraße entwendet wurde. Der gesuchte Fahrer ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und schwarze, mittellange Haare.

Der Mann trug eine orange/rostfarbene Daunenjacke, eine dunkle Jeanshose, einen hellblauen Mundschutz und keinen Helm. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.