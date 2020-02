Unfall in Krefeld : Rentnerin mit Rollator von Auto erfasst

Unfall in Krefeld

Krefeld Ein Autofahrer hat am Mittwochabend eine Frau mit Rollator an der St. Töniser Straße erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 18.35 Uhr ein Autofahrer auf der linken Fahrspur stadteinwärts.

An der Haltstelle St. Töniser Straße/Gutenbergstraße standen mehrere Menschen, die gerade aus der Bahn gestiegen waren. Der Autofahrer verringerte seine Geschwindigkeit und signalisierte den Wartenden mit der Lichthupe, dass sie die Straße vor der Haltestelle, einige Meter vor der Fußgängerampel, überqueren können. Eine Gruppe setze sich daraufhin in Bewegung, darunter die 79-jährige Krefelderin mit ihrem Rollator. Während der Rest der Gruppe sicher den Gehweg erreichte, erfasste ein 77-jähriger Fahrer, der auf der rechten Fahrspur stadteinwärts fuhr, die Rentnerin, als sie seine Fahrspur querte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebraucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr für die 79-Jährige.