Vorfall in Bockum : Raubüberfall auf Supermarkt

Krefeld Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend, 9. November, einen Supermarkt auf der Grenzstraße in Bockum überfallen. Verletzt wurde niemand.

(jon) Wie die Polizei mitteilt, beobachtete gegen 19.40 Uhr ein 21-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts einen Mann, der in Richtung Kasse ging. Um ihn zu bedienen, setzte sich der Angestellte hinter die Theke. Plötzlich zog der Unbekannte eine Schusswaffe und zwang das Opfer zur Herausgabe der Kasseneinnahmen. Nachdem der Angestellte das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter. Der 21-jährige Krefelder konnte den Räuber noch für kurze Zeit zu Fuß in Richtung Moltkeplatz verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen.

Der Gesuchte ist 18 bis 22 Jahre alt, trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie schwarze Handschuhe sowie eine blaue Jacke an und eine OP-Maske. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.