Vorfälle in der Krefelder Innenstadt : Raubüberfälle auf mehrere Jugendliche

Vorfälle in der Krefelder Innenstadt

Die Polizei ermittelt nach den Raubüberfällen in der Krefelder Innenstadt, Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld In der Nacht zu Mittwoch, 20. April, sind gleich mehrere Jugendliche in der Krefelder Innenstadt Opfer von Räubern geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.50 Uhr hatte eine Gruppe von fünf bis sieben jungen Männern einen 16-Jährigen an der Kreuzung von Nordstraße und Steinstraße angegriffen. Die Täter drückten ihn zu Boden und nahmen ihm sein Smartphone weg. Danach entfernten sie sich Richtung Preußenring. Kurz darauf soll laut Polizeiangaben auf der Prinz-Ferdinand-Straße ein junges Paar angegriffen worden sein - die beiden waren allerdings bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Ob es sich um die Täter von der Kreuzung Nordstraße/Steinstraße handelt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die diese oder ähnliche Taten beobachtet haben, aber auch Menschen, die selbst Opfer solcher Überfälle geworden sind, darunter das junge Paar, das auf der Prinz-Ferdinand-Straße angegriffen worden sein soll. Hinweise an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.