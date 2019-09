Krefelder Innenstadt : Randalierer greift Kioskbesitzer und Polizeibeamte an

Krefeld Ein 25 Jahre alter Mann aus Xanten hat in einem Krefelder Kiosk einen 18-Jährigen geschlagen. Auf seiner Flucht zwang er einen Linienbus zur Vollbremsung. Die Polizei nahm ihn fest.

Die Polizei in Krefeld hat Montagabend einen 25 Jahre alten Mann aus Xanten festgenommen, der zuvor einen Kioskbesitzer, dessen Kunden und Polizisten angegriffen hatte. Gegen 23 Uhr hatte der Besitzer eines Kiosks an der Rheinstraße den nach Polizeiangaben betrunkenen Mann aufgefordert, gemeinsam mit einem 18-jährigen Kunden aus Krefeld zu gehen. Er entfernte sich für eine kurze Zeit, nur um plötzlich wieder zurück zulaufen und den 18-Jährigen unvermittelt mit einem Faustschlag anzugreifen. Hierbei wurde der Krefelder leicht verletzt und versuchte, vor dem Angreifer zu fliehen. Der aber holte ihn ein und griff ihn mit einem Sprungtritt erneut an. Sein Opfer konnte dem Tritt ausweichen. Der Randalierer war so aufgewühlt, dass er währenddessen immer wieder Passanten aufforderte, sich mit ihm zu schlagen, teilte die Polizei weiter mit.