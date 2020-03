Überfall in Krefeld : Räuberduo nimmt Seniorin in Würgegriff

Krefeld Zwei Frauen haben eine 85-jährige Seniorin in ihrer Wohnung an der Straße „An der Bruchmühle“ überfallen. Das Opfer blieb dabei unverletzt.

Gegen 15 Uhr klingelten am Samstagnachmittag zwei Frauen bei der Krefelderin. Als sie die Tür öffnete, traten die beiden unaufgefordert in die Wohnung ein. Im Wohnzimmer fasste eine der Frauen der 85-Jährigen an den Hals und hielt sie so auf der Couch fest, während ihre Komplizin die Wohnung durchsuchte. Die Täterinnen erbeuteten Bargeld und flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt und vertraute sich nach einiger Zeit einer Nachbarin an, welche die Polizei informierte. Die Frauen sind laut Polizeiangaben circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hatten kurzes bis schulterlanges helles Haar.