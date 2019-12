Unfall in Krefeld : Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr

Krefeld Eine Radfahrerin hat sich am gestrigen Dienstagmorgen bei einem Sturz auf dem Heidedyk / Lüstraetenweg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Zeuge gegen 9 Uhr die 79-Jährige und informierte die Leitstelle.

Die Krefelderin war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt an vereinzelten Stellen glatt, was mit dem bloßen Auge aber nicht zu sehen war. Um den Unfallhergang zu ermitteln, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.