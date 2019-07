Vorfall in Krefeld : Prostituierte mit Elektroschocker bedroht und ausgeraubt

Vorfall in Krefeld

Krefeld Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Dienstag eine Prostituierte am Großmarkt ausgeraubt. Die Unbekannten konnten entkommen - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 38-Jährige war gegen 2.10 Uhr in einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden, als plötzlich zwei maskierte Männer auftauchten und Geld forderten. Das teilt die Polizei mit.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.