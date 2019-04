Polizist stoppt aggressiven Hund : Schüsse in der Krefelder Innenstadt

Schüsse in der Krefelder Innenstadt

Krefeld In der Innenstadt von Krefeld hat es am Samstagnachmittag Schüsse gegeben. Ein Polizist gab zwei gezielte Schüsse auf einen Hund ab, der zuvor Kinder auf einem Spielplatz verletzt hatte.

Wie die Polizei Krefeld unserer Redaktion bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Nachmittag an einem Spielplatz am Blumenplatz. Ein nicht angeleinter belgischer Schäferhund hat dem Bericht der Polizei zufolge vier Kinder und einen Erwachsenen durch Angriffe leicht verletzt.