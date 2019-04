Erlöschen der Betriebserlaubnis : Massive Polizeikontrollen zum „Car-Freitag"

Krefeld Die Einsatzkräfte führten Überprüfungen in der Tuningszene und Geschwindigkeitsmessungen durch.

(jon) Die Polizei hat Karfreitag in Krefeld einen Sondereinsatz anlässlich des „Car-Freitag" durchgeführt. Dabei ging es um technische Kontrollen in der Tuningszene und Geschwindigkeitsmessungen. Verstöße haben die Einsatzkräfte konsequent geahndet. Wie die Leitstelle erklärte, haben die Beamten in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr getunte Autos an den bekannten Treffpunkten und im Stadtgebiet festgestellt und 35 davon überprüft. Zehn Autos waren technisch derart verändert, dass dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Deshalb durften die Fahrer nicht weiterfahren. Acht Autofahrer der Tuningszene erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, fünf von ihnen mussten ein Verwarngeld zahlen.