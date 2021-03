Einsatz in Krefeld : Polizeihund stellt nachts Einbrecher im Finanzamt

(Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Ein Diensthund hat in der Nacht zum Montag, 22. März, in Bockum bei einer Durchsuchung einen Mann gestellt, der in das Finanzamt eingebrochen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei erklärt, hörte gegen ein Uhr ein Anwohner das Klirren einer Scheibe im Erdgeschoss des Finanzamtes an der Grenzstraße. Er informierte die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude und setzten für die Durchsuchung einen Polizeihund ein. Kurze Zeit später konnte dieser den Täter im fünften Obergeschoss stellen. Der 59-Jährige war durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude gelangt. Er hatte mehrere Türen aufgehebelt, Räume durchwühlt und aus der Kantine einen Laptop sowie Lebensmittel entwendet.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann stand unter dem Einfluss von Drogen und wurde vorläufig festgenommen. Zwischenzeitlich wurde er allerdings aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

(RP)