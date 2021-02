Einsatz in Krefeld : Polizei verfolgt Drogen-Auto in der Innenstadt

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Die Flucht mit dem Auto vor der Polizei war nach wenigen hundert Metern schon beendet: Den Beamten war am Mittwoch in der Innenstadt an der Kreuzung Rhein- und Philadelphiastraße gegen 21.15 Uhr ein Opel aufgefallen.

