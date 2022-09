Polizei Krefeld sucht weiterhin Zeugen : Fünf Brände - Feuerteufel unterwegs

Update Krefeld Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern, die Anfang September an verschiedenen Stellen in Krefeld Feuer gelegt haben. Zeugen werden dringend um Hilfe gebeten.

Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern, die Anfang vergangenenr Woche an verschiedenen Stellen in der Stadt Feuer gelegt haben. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Behörde mitteilt, wurden in der Nacht auf Montag, 5. September, die Einsatzkräfte kurz vor ein Uhr zu fünf nahe beieinanderliegenden Bränden gerufen. Auf der Lindenstraße brannte ein Plakat. Durch das Feuer wurden auch zwei darunter abgestellte Fahrräder beschädigt. Einige Meter weiter hatte jemand einen Kinderwagen angezündet, der vor einer Garage abgestellt worden war. Auf der Prinz-Ferdinand-Straße war in einem Hauseingang ein Zeitungsstapel entzündet worden. Auf dem Frankenring, Ecke Hagerweg, brannte ein Kunststoffmülleimer. Auf einem Supermarktparkplatz am Nauenweg brannten ein Plakat und die angrenzende Hecke. Das Feuer beschädigte auch einen Zaun. An diesem Brandort hat ein Zeuge einen rund 20 Jahre alten Mann mit dunkler Kleidung beobachtet, der in Richtung Martinstraße und Friedhof flüchtete.

Auch am vergangenen Montagnachmittag, 12. September, war die Feuerwehr zu einem Brand im Bereich eines Garagenhofes an der Drießendorfer Straße gerufen worden, dessen Ursache unklar ist. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Hauptfeuerwache stellten diese starke Rauchschwaden hinter dem Garagenhof in einem zugewachsenen Hinterhof fest. Über die noch recht neue Drehleiter mit Gelenkarm wurde eine erste Brandbekämpfung eingeleitet. Weitere Einsatzkräfte brachen derweil das Tor zu dem verwilderten Hinterhof auf. Über die Drehleiter konnte dann ein Strahlrohr in den Hinterhof hinabgelassen und das Feuer endgültig gelöscht werden. Was das Gehölz und den Unrat in Brand gesetzt hat, ist derzeit noch unklar. Die Kripo hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.