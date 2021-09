Strafanzeigen für 37-jährigen Krefelder : Alkoholisierter Autofahrer zweimal von Polizei gestoppt

Krefeld Der Polizei fiel ein 37-jähriger Autofahrer auf, weil er nachts ohne Licht und mit lauter Musik unterwegs war. Das war nicht alles. Jetzt hat der Mann zwei Strafanzeigen zu erwarten.

(ped) Gleich zweimal ist ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag von der Polizei gestoppt worden. Um 4.35 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung auf dem Ostwall den Mann an, der ihnen zuvor auf der Dießemer Straße aufgefallen war, weil er ohne Licht und mit lauter Musik unterwegs war. Der 34-Jährige wurde nach positivem Atemalkoholtest für eine Blutprobe zur Wache gebracht. Der Mann leistete Widerstand und landete wegen seines aggressiven Verhaltens im Polizeigewahrsam. Nach der Blutprobe wurde er entlassen. Der 34-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Gegen 7 Uhr fiel der Mann in der Innenstadt mit seinem Auto wieder einer Streifenwagenbesatzung auf. Da er noch alkoholisiert war, wurde diesmal der Autoschlüssel sichergestellt. Den 37-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen.