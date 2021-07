Festnahme im Diessem : Polizei stellt Fahrraddieb auf der Flucht

Krefeld Als die Polizei den 20-Jährigen festnahm, hatte der nicht nur Aufbruchswerkzeuge bei sich. Nun wird er dem Haftrichter vorgeführt

(ped) Die Flucht endete auf einem Spielplatz. Dort hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen Fahrraddieb gestellt. Eine Zeugin hatte gesehen, wie der Mann gegen 6.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz mit einem Werkzeug das Schloss eines Damenrades durchtrennte, und die Polizei informiert. Der Dieb flüchtete mit dem Rad über die Virchowstraße und von dort über einen Spielplatz in Richtung Ritterstraße. Beamte konnten den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden sie neben Aufbruchwerkzeug und einem Schlagstock auch Drogen. Die Gegenstände sowie das entwendete Fahrrad wurden sichergestellt. Der 20-jährige Tatverdächtige ist wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.