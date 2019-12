In Krefeld : Polizei meldet vier Einbrüche an einem Tag

Krefeld Am vergangenen Freitag haben sich laut Polizei vier Wohnungseinbrüche im Krefelder Stadtgebiet ereignet.

Gegen 18.40 Uhr meldete sich der Besitzer eines Einfamilienhauses an der Straße An Neuenhofen und gab an, dass er etwa 45 Minuten außer Haus gewesen sei und in der Zeit unbekannte Personen bei ihm eingebrochen hätten. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ein weiterer Einbruch wurde von der Uerdinger Straße gemeldet. Dort wurde in der Zeit zwischen 17.30 und 20.25 Uhr ein Küchenfenster einer Wohnung aufgehebelt. Alle Räume wurden von unbekannten Personen durchsucht. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Der dritte Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr an der Straße Im Talacker. Der Täter gelangte vermutlich durch den Garten an das freistehende Einfamilienhaus, hebelte die Terrassentür auf und gelangte so in das Haus. In der Zeit zwischen 7.20 und 23 Uhr gelangte ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße und hebelte die Wohnungseingangstür zur Dachgeschosswohnung auf. Dort entwendete er Fernseher. Danach verschwand er in unbekannte Richtung.