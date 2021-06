Flüchtender verletzt Polizistin : Polizei löst illegale Party mit rund 250 Leuten in Krefeld auf

Krefeld Mehrere Hundert Feiernde haben sich am Samstag nach einem Aufruf im Internet in Krefeld zusammengefunden. An geltende Corona-Schutzmaßnahmen hielten sie sich jedoch nicht. Flüchtende verletzten sich selbst und auch eine Polizeibeamtin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 250 bis 300 Personen haben in der Nacht zu Sonntag in Krefeld eine illegale Party gefeiert. Wie die Polizei Krefeld mitteilt, hatten Passanten die Feier in einer Halle an der Mevissenstraße gemeldet. Eintreffende Beamten stellten zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen fest. Einige der Feiernden flüchteten, ein Mann stürzte und verletzte sich am Arm, als er sich der Personenkontrolle widersetzen wollte. Auch eine Beamtin wurde verletzt, als sie von einem Flüchtenden umgerannt wurde.

Zu der Party soll zuvor im Internet aufgerufen worden sein. Gegen den Veranstalter und die Besucher werden der Polizei zufolge Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung gefertigt - ebenso Strafanzeigen wegen Widerstands und Beleidigung.

(chal)