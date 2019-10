Bei Verkehrskontrollen : Stahlrohre schlecht gesichert: Polizei legt Lkw still

Stahlrohre schlecht gesichert: Polizei legt Lkw still

Auf dem Charlottering kontrollierten Polizeieinheiten aus Krefeld und Duisburg am Montag Lastwagen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld/Duisburg Bei einer großen Kontrolle auf dem Charlottering kam es bei mehr als jedem siebten Lastwagen zu einer Beanstandung durch die Polizei.

(svs) 217 Lkw hat die Polizei Krefeld in Kooperation mit der Polizei Duisburg am Montag auf dem Charlottering überprüft. Zwei Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, drei Fahrer wurden dabei der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit überführt. 14 Fahrer wurden aufgrund geringfügiger Verstöße gegen die Pflicht der ordnungsgemäßen Ladungssicherung mit einem Bußgeld belegt.

Am deutlichsten fiel ein Fahrzeug auf, das große Stahlrohre geladen hatte. „Diese waren nicht ordnungsgemäß gesichert und das in einer Art, dass es auch mit ein paar zusätzlichen Spanngurten nicht zu beheben war. Das Fahrzeug war für den Transport dieser Fracht schlicht nicht geeignet. Darum haben die Kollegen es um die Ecke auf die Rather Straße dirigiert, wo es vorläufig stillgelegt wurde. Das Unternehmen muss jetzt ein anderes Fahrzeug schicken, das die entsprechende Eignung aufweist, und die Ware umladen. Erst dann darf der Lkw weiter fahren“, erläuterte Polizeisprecherin Karin Kretzer auf Anfrage.