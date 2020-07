Vorfall in Krefeld : Polizei fahndet nach Überfall auf Spielhalle

Krefeld Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Mann, der am 10. Juli eine Spielhalle auf dem Dießemer Bruch überfallen hat. Er flüchtete ohne Beute.

Wie die Polizei mitteilt ist ein Mann am Freitagabend, 10. Juli, um 19.20 Uhr in eine Spielhalle auf dem Dießemer Bruch gestürmt.

Hinweise an die Polizei in Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.