Opfer erlitt Herzinfarkt : Polizei fahndet mit Video nach Krefelder Kioskräuber

Krefeld Am Mittwoch hat ein maskierter Mann einen Kiosk in Krefeld überfallen. Der 68-jährige Inhaber musste später reanimiert werden, er hat wohl einen Herzinfarkt erlitten. Nun sucht die Polizei mit einem Video nach dem Täter.

Unmittelbar nach einem Überfall auf seinen Kiosk hat ein 68-Jähriger am Mittwoch in Krefeld offenbar einen Herzinfarkt erlitten. Das Opfer wurde von Polizisten am Tatort wiederbelebt, wie die Polizei mitteilte.