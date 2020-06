Innenstadt in Krefeld : Polizei entdeckt bei Kontrollen Heroin

Krefeld Die Polizei ist gegen die Drogenszene in der Innenstadt vorgegangen. Zwischen 14 und 16 Uhr kontrollierten Beamte am Dienstag zehn Männer am Südwall und an der Petersstraße.

Sie fanden in mehreren Verstecken geringe Mengen an Marihuana und stellten es sicher. Die Männer erhielten Platzverweise. Von 16 bis 17.30 Uhr wurden 25 Personen auf dem Theaterplatz kontrolliert. Die Polizisten fanden geringe Mengen Kokain und Heroin und stellten es sicher.

Alle Anwesenden erhielten Platzverweise.

