Annakirche : Tierschützer kritisieren Segen für Hubertusmesse

Krefeld Peta attackiert Kirchengemeinde wegen eines Gottesdienstes mit dem Jagdhornbläserkorps der Kreisjäger.

(jon) Die Tierschutzorganisation Peta spricht von „Töten mit kirchlichem Segen“: Am Sonntag findet eine Hubertusmesse in der Annakriche statt. Peta übt scharfe Kritik an den Verantwortlichen der Kirchengemeinde wegen der Ausrichtung des Gottesdienstes. „Hubertusmessen, die vornehmlich von Jägern mitverantwortet und besucht werden, sind nicht mit der christlichen Ethik der Achtung vor dem Leben vereinbar“, so Lisa Kienzle, Pressereferentin von Peta. Sie appelliert daher an die Kirchenvertreter, sich künftig von den „gewaltverherrlichenden Messen“ zu distanzieren.

Einen völlig anderen Ansatz hat Martina Borgmann für die Hubertusmesse, die am Sonntag, 18 Uhr, in der Annakirche stattfindet. Sie verspricht musikalische Gänsehaut-Momente. Borgmann gehört zum Jagdhornbläserkorps der Kreisjägerschaft, zu jenem Ensemble, das amtierender deutscher Meister im Jagdhornblasen ist. „Das besondere Klangerlebnis wird durch die Architektur des Kirchenschiffes verstärkt; in dieser Akustik entfalten die Naturtöne der Jagdhörner ihren optimalen Sound“, sagt sie. Die Kirche ist im Sinne eines Ernte-Dank-Fest und vorweihnachtlich mit Fichten und Kerzenbeleuchtung geschmückt; die Messe werde zudem flankiert von mehreren Reitern in Uniform (vom Reitstall Luisenhof aus dem Hülser Broich) sowie von zwei Falknern mit ihren Greifvögeln, zwei Wüstenbussarden vom Gut Heimendahl in Kempen.