Einsatz in Krefeld : Passant rettet Person aus brennender Wohnung

Krefeld Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag gerufen. Hohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen. Der Bewohner wurde durch einen Passanten gerettet.

Das teilt die Feuerwehr mit. Gegen 16.08 Uhr wurde die Feuerwehr über den Wohnungsbrand an der Wallstraße informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die gesamte Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Mehrere Meter hohe Flammen schlugen aus den Fensteröffnungen. Eine Person, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde von einem Passanten gerettet. Dieser hatte dafür die Wohnungstür in der ersten Etage aufgebrochen.