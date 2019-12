Vorfall in Krefeld : Pärchen vor Shisha Bar angegriffen und verletzt

Krefeld Mindestens sechs Männer haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt ein Pärchen auf dem Ostwall angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

Wie die Behörde gestern mitteilte, verließ gegen 4.20 Uhr eine 25-jährige Krefelderin eine Shisha Bar am Ostwall. Unvermittelt griffen sie mehrere Männer vor der Bar an und schlugen ihr ins Gesicht. Ihr 28-jähriger Freund eilte zur Hilfe, woraufhin die Angreifer auch auf ihn einschlugen. Kurz darauf ließ die Gruppe von den Opfern ab und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Da sich die Personen nicht kannten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat aufgenommen. Die Gesuchten sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. Weiter konnten sie nicht beschrieben werden. Das Pärchen wurde bei dem Angriff leicht verletzt und suchte anschließend einen Arzt auf. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.